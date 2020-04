Giuseppe Conte ha accettato il Mes Dagospia | Non sa come dirlo agli italiani

NicolaPorro : Si è conclusa poco fa la #conferenzastampa di Giuseppe #Conte sulla #Fase2: “Noi consentiamo, noi permettiamo, noi… - Linkiesta : Anche sui media esteri l'Italia è presa come modello da non seguire. Anzi, per molti sembra solo una favola che ci… - IlContiAndrea : Bastava chiedere. Senza isterismi da ormone impazzito. «I #congiunti sono anche i fidanzati». Lo rivelano fonti d… - Mimmo29297719 : RT @Libero_official: 'Ha convocato una conferenza stampa a reti unificate per farci sapere che in tutto il mondo gli chiedono autografi': l… - Efisio31251859 : RT @Libero_official: 'Ha convocato una conferenza stampa a reti unificate per farci sapere che in tutto il mondo gli chiedono autografi': l… -

Giuseppe Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giuseppe Conte