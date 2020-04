Giro d’Italia 2005: il bis del Falco Paolo Savoldelli (Di martedì 28 aprile 2020) Il 2005 è stato sicuramente l’anno d’oro di Paolo Savoldelli. Il Falco bergamasco in quella stagione passò alla corte di Lance Armstrong, alla Discovery Channel, cogliendo prima il secondo trionfo della carriera al Giro d’Italia, poi uno strepitoso successo di tappa al Tour de France. La tanto amata Corsa Rosa regalò l’ennesima gioia al lombardo. Uno dei Giri più equilibrati delle ultime stagioni: non c’era un vero e proprio dominatore in strada, qualcuno capace di riuscire a fare la differenza in salita e a cronometro. I valori erano equiparati tra i big. Con la regolarità, con l’esperienza ed anche un po’ di fortuna Savoldelli riuscì a spuntarla su tutti (vantaggio sui primi inseguitori alla fine in classifica generale inferiore al minuto). In ogni caso, se quella del 2002 si poteva considerare un ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2020 verso il ‘sì’ ad ottobre. Spadafora ottimista

Giro d’Italia 2020 in contemporanea con le Classiche Monumento e subito dopo il Tour. La Corsa Rosa rischia di venire snobbata

Giro d’Italia virtuale - la Vini Zabù KTM vince la terza tappa. Astana in maglia rosa - Pozzovivo firma il miglior tempo (Di martedì 28 aprile 2020) Ilè stato sicuramente l’anno d’oro di. Ilbergamasco in quella stagione passò alla corte di Lance Armstrong, alla Discovery Channel, cogliendo prima il secondo trionfo della carriera ald’Italia, poi uno strepitoso successo di tappa al Tour de France. La tanto amata Corsa Rosa regalò l’ennesima gioia al lombardo. Uno dei Giri più equilibrati delle ultime stagioni: non c’era un vero e proprio dominatore in strada, qualcuno capace di riuscire a fare la differenza in salita e a cronometro. I valori erano equiparati tra i big. Con la regolarità, con l’esperienza ed anche un po’ di fortunariuscì a spuntarla su tutti (vantaggio sui primi inseguitori alla fine in classifica generale inferiore al minuto). In ogni caso, se quella del 2002 si poteva considerare un ...

AlfredoProntera : @matteosalvinimi Questo lavora solo il primo maggio! Per dire cosa poi? A chi presenta ste tappe? Al giro d'Italia? - RossellaSobrero : RT @CSRIS_it: 28/04 | #Bari sarà la prossima tappa del Giro d'#Italia della #CSR. L'evento si svolgerà in diretta Facebook e tramite la pia… - stefanozana : RT @giroditalia: 1 day to the Stage 17 of the #GiroVirtual by @enelenergia! | Un giorno alla Tappa 17 del #Giro d’Italia Virtual! Register… - MarcoFinizio74 : @matteosalvinimi Nostradamus dice che nel giro di due mesi verrai superato dalla Meloni a dx e dal PD a Sx, ti trov… - ArgiaSbolenfi : RT @liberementi_lib: Un camper e una radio per raccontare l'Italia che riparte. Margherita Schirmacher ci ha parlato del suo progetto. Un l… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Discorso Conte, la fase 2: cosa dice il decreto del 26 aprile Corriere della Sera