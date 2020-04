Giornali e libri piratati, Telegram chiude 20 canali da 450mila iscritti (Di martedì 28 aprile 2020) Telegram ha bloccato 20 canali attraverso i quali venivano diffuse illecitamente decine di migliaia di copie pirata di Giornali, riviste e libri, secondo quanto riporta l’Ansa. Lo ha comunicato il gestore dell’applicazione di messaggeria istantanea con una mail firmata ‘Telegrama DMCA’, inviata alla Procura di Bari, dopo che ieri la Gdf ha eseguito il sequestro … L'articolo Giornali e libri piratati, Telegram chiude 20 canali da 450mila iscritti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Giornali e libri “piratati” - la GdF sequestra 17 canali Telegram

Pirateria - giornali libri e riviste diffuse su Telegram : sequestrati 17 canali. La procura di Bari : “Danni per 250 milioni all’anno”

