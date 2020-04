Giachetti e la lettura del vangelo davanti alla chiesa di San Silvestro (Di martedì 28 aprile 2020) C’è stata anche una suora che ha fatto capolino dal portone della chiesa di San Silvestro a Roma, nel corso dell’azione di protesta da parte di Roberto Giachetti che, in dissenso con quanto deciso dal governo sulle messe e sul pubblico esercizio del culto, aveva deciso di leggere dei brani del vangelo di fronte alla chiesa romana, come gesto di disobbedienza civile, avvisando anche le autorità della violazione delle norme di lockdown decise dal governo di cui, da parlamentare di Italia Viva, è in maggioranza. LEGGI ANCHE > Roberto Giachetti ha annunciato che leggerà il vangelo in piazza a Roma Giachetti legge vangelo, il video davanti a San Silvestro a Roma Roberto Giachetti ha letto alcuni brani del vangelo che parlano del rapporto tra la religione e lo stato. Come quello tratto dal vangelo secondo Matteo, che parla della moneta e del tributo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 aprile 2020) C’è stata anche una suora che ha fatto capolino dal portone delladi Sana Roma, nel corso dell’azione di protesta da parte di Robertoche, in dissenso con quanto deciso dal governo sulle messe e sul pubblico esercizio del culto, aveva deciso di leggere dei brani deldi fronteromana, come gesto di disobbedienza civile, avvisando anche le autorità della violazione delle norme di lockdown decise dal governo di cui, da parlamentare di Italia Viva, è in maggioranza. LEGGI ANCHE > Robertoha annunciato che leggerà ilin piazza a Romalegge, il videoa Sana Roma Robertoha letto alcuni brani delche parlano del rapporto tra la religione e lo stato. Come quello tratto dalsecondo Matteo, che parla della moneta e del tributo ...

giornalettismo : La lettura del vangelo. La suora che fa capolino durante la diretta. L'iniziativa di protesta di #Giachetti dopo… - zerogradiK : Dopo la lettura del Vangelo da parte di #Giachetti la CEI chiede scusa e pensa di riaprire le chiese nel 2046 - AnnickQuemper : RT @EugenioCardi: Con buona pace di #Salvini e di #Renzi. Ps qualcuno avverta #Giachetti per favore, del tutto inutile quindi quella buffon… - esset64 : RT @EugenioCardi: Con buona pace di #Salvini e di #Renzi. Ps qualcuno avverta #Giachetti per favore, del tutto inutile quindi quella buffon… - raidemai : RT @EugenioCardi: Con buona pace di #Salvini e di #Renzi. Ps qualcuno avverta #Giachetti per favore, del tutto inutile quindi quella buffon… -

Ultime Notizie dalla rete : Giachetti lettura Roberto Giachetti a S. Silvestro La mite protesta di un uomo libero Il Tempo Il governo non apre le chiese e Giachetti scende in piazza. Con il Vangelo

Roma. Domattina alle 11.30 sarà in piazza San Silvestro, a Roma, davanti alla chiesa, a leggere il Vangelo, e a dare così fisica sottolineatura al suo essere in disaccordo con “il mantenimento della n ...

Giachetti chiede alle autorità di andarlo a sanzionare perché leggerà il vangelo in piazza per protesta

LEGGI ANCHE > Il futurismo di Giachetti che vota sì al taglio dei parlamentari, ma poi annuncia un referendum contro «Non sono un tecnico – ha detto Giachetti -, mi rendo conto della complessità della ...

Roma. Domattina alle 11.30 sarà in piazza San Silvestro, a Roma, davanti alla chiesa, a leggere il Vangelo, e a dare così fisica sottolineatura al suo essere in disaccordo con “il mantenimento della n ...LEGGI ANCHE > Il futurismo di Giachetti che vota sì al taglio dei parlamentari, ma poi annuncia un referendum contro «Non sono un tecnico – ha detto Giachetti -, mi rendo conto della complessità della ...