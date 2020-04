Germania, le misure si allentano e risale indice di contagio (Di martedì 28 aprile 2020) In Germania il tasso di infezione, o indice RO, è aumentato, risalendo a 1 (0,96 esattamente) dopo essere sceso a 0,7. Ciò significa che ogni persona malata infetta in media un'altra persona. In un momento in cui l'impazienza della popolazione sta crescendo per ottenere un'uscita accelerata dal lockdown, Lothar Wieler, direttore del Robert Koch Institut, che monitora la pandemia in Germania, ha invitato i tedeschi alla prudenza."Il tasso di infezione è attualmente di 1, ma come abbiamo visto ripetutamente, ci sono ampie differenze regionali. In media, tuttavia, ciò significa che una persona contagiata con il nuovo coronavirus ne sta attualmente contagiando un'altra in Germania", ha spiegato. "Se guardiamo alla situazione in Germania, abbiamo circa 156.300 casi registrati e di questi siamo stati informati di 5.900 decessi, che sono casi di Covid-19. In ... Leggi su ilfogliettone Aumenta la diffusione del virus in Germania con la riduzione delle misure di lockdown – cerchiamo di far chiarezza

Germania : risale il contagio - dopo l’allentamento delle misure. 156.337 positivi e solo 5.913 vittime

Coronavirus - la Germania allenta le misure restrittive e l’epidemia torna a crescere (Di martedì 28 aprile 2020) Inil tasso di infezione, oRO, è aumentato,ndo a 1 (0,96 esattamente) dopo essere sceso a 0,7. Ciò significa che ogni persona malata infetta in media un'altra persona. In un momento in cui l'impazienza della popolazione sta crescendo per ottenere un'uscita accelerata dal lockdown, Lothar Wieler, direttore del Robert Koch Institut, che monitora la pandemia in, ha invitato i tedeschi alla prudenza."Il tasso di infezione è attualmente di 1, ma come abbiamo visto ripetutamente, ci sono ampie differenze regionali. In media, tuttavia, ciò significa che una persona contagiata con il nuovo coronavirus ne sta attualmente contagiando un'altra in", ha spiegato. "Se guardiamo alla situazione in, abbiamo circa 156.300 casi registrati e di questi siamo stati informati di 5.900 decessi, che sono casi di Covid-19. In ...

HuffPostItalia : In Germania risale l'indice di contagio dopo l'allentamento delle misure anti Covid-19 - Linkiesta : La Germania non si è mai fermata. Molte aziende hanno iniziato prestissimo a implementare misure cautelative nei pr… - mimich58 : RT @GianfrancoDura3: Io continuo a fidarmi della scienza e non dei politici - xeleonora95 : RT @catlatorre: In Germania, non appena hanno allentato le poche misure restrittive, la curva dei contagi ha ripreso subito a salire. Succ… - AngelaPaganelli : RT @catlatorre: In Germania, non appena hanno allentato le poche misure restrittive, la curva dei contagi ha ripreso subito a salire. Succ… -