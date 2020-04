Germania, i Laender federali danno il via libera alla ripresa della Bundesliga (Di martedì 28 aprile 2020) Sì alla ripresa della Bundesliga, da metà maggio o al massimo da fine mese: la luce verde, ancora non definitiva, arriva dai ministri dello sport dei 16 Laender federali, che in un documento congiunto si sono espressi al riguardo, in vista della riunione con la cancelliera, Angela Merkel, in programma giovedì. La scorsa settimana, la … L'articolo Germania, i Laender federali danno il via libera alla ripresa della Bundesliga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza CORONAVIRUS GERMANIA : 1139 CASI E 2 MORTI/ Tutti e 16 i Laender colpiti da contagio (Di martedì 28 aprile 2020) Sì, da metà maggio o al massimo da fine mese: la luce verde, ancora non definitiva, arriva dai ministri dello sport dei 16, che in un documento congiunto si sono espressi al riguardo, in vistariunione con la cancelliera, Angela Merkel, in programma giovedì. La scorsa settimana, la … L'articolo, iil viaè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : I ministri dello sport dei 16 Laender federali della #Germania si sono espressi favorevolmente sulla ripresa della… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Germania, i Laender federali danno il via libera alla ripresa della Bundesliga: Sì alla ripres… - modazzaOrigina1 : RT @CalcioFinanza: Germania, i Laender federali danno il via libera alla ripresa della Bundeslig - mairzuc23 : RT @CalcioFinanza: Germania, i Laender federali danno il via libera alla ripresa della Bundeslig - EureosCriss : RT @marco_gervasoni: @MaxDelPapa In Germania la Merkel aveva espresso dubbi sulle riaperture dei Länder. Miracolosamente i morti sono aumen… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Laender Germania, i Laender tedeschi: «Si alla ripresa dellla Bundesliga» Il Mattino A META' O FINE MAGGIO

In vista della riunione con la cancelliera, Angela Merkel, in programma giovedì, in cui si deciderà il futuro del calcio tedesco, arriva un primo sì alla ripresa della Bundesliga, da metà o al massimo ...

Coronavirus, Laender Germania "Sì a ripresa Bundesliga a metà maggio"

Il campionato potrebbe riprendere a metà o a fine maggio a porte chiuse BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il governo francese dice stop, in Italia si continua a cercare la soluzione migliore, in Inghil ...

In vista della riunione con la cancelliera, Angela Merkel, in programma giovedì, in cui si deciderà il futuro del calcio tedesco, arriva un primo sì alla ripresa della Bundesliga, da metà o al massimo ...Il campionato potrebbe riprendere a metà o a fine maggio a porte chiuse BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il governo francese dice stop, in Italia si continua a cercare la soluzione migliore, in Inghil ...