Germania Coronavirus fase 2, dopo riaperture impennata contagi: Merkel pronta a «chiudere tutto» (Di martedì 28 aprile 2020) Martedì 28 aprile 2020 – Germania Coronavirus. Brutte notizie arrivano dall’estero. Risale l’indice di contagio nel paese tedesco, dove erano appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte dal governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Secondo i dati resi noti dal Robert Koch Institut, l’indice è risalito a 1. In altre parole ogni persona contagiata è in grado di infettarne un’altra. Ed è la prima volta che l’indice torna ad 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7, per poi tornare ad alzarsi progressivamente. Germania Coronavirus, dopo riaperture impennata contagi: Merkel pronta a «chiudere tutto» Segnali terribili dalla Germania, una prospettiva che deve far riflettere l’Italia. Stando ai dati diffusi dal Robert Kock Institute, ... Leggi su urbanpost **Coronavirus : D’Incà - ‘prudenza governo? dati Germania facciano riflettere’**

Coronavirus Germania - aumenta l'indice di contagio : doccia fredda sulla ripartenza

Coronavirus - la Germania allenta le misure restrittive e l’epidemia torna a crescere (Di martedì 28 aprile 2020) Martedì 28 aprile 2020 –. Brutte notizie arrivano dall’estero. Risale l’indice dio nel paese tedesco, dove erano appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte dal governo per contrastare la diffusione del. Secondo i dati resi noti dal Robert Koch Institut, l’indice è risalito a 1. In altre parole ogni personaata è in grado di infettarne un’altra. Ed è la prima volta che l’indice torna ad 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7, per poi tornare ad alzarsi progressivamente.a «tutto» Segnali terribili dalla, una prospettiva che deve far riflettere l’Italia. Stando ai dati diffusi dal Robert Kock Institute, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania allentate restrizioni ma risale l’indice di contagio: ogni persona malata ne infetta un’al… - Agenzia_Ansa : Cronache della #pandemia - Germania, Medici di base protestano nudi, mancano mascherine e protezioni #coronavirus… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania l’indice Ifo dell’occupazione al minimo storico: verso licenziamenti in tutti i settori - Vulcanelios : RT @Corvonero75: Manovrano il tasso di contagio come fosse lo spread ?? - andpizzazz : RT @Corriere: In Germania ora risale l’indice di contagio R0 (da 0,7 a 1): doccia fredda sulla ripart... -