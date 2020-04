Germania, allentano misure anti Covid: contagio torna a impennarsi (Di martedì 28 aprile 2020) Germania, allentano misure anti Covid: contagio torna a impennarsi. Ecco che cosa sta accadendo Con l’allentamento delle restrizioni anti Covid, torna a impennarsi la curva del contagio in Germania. I dati parlano chiaro: come il governo tedesco ha allentato le restrizioni, l’indice R zero che misura il livello di contagi del morbo si rialza inesorabilmente. … L'articolo Germania, allentano misure anti Covid: contagio torna a impennarsi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Germania - le misure si allentano e risale indice di contagio

Coronavirus - rallentano i contagi in Europa : ottime notizie da Germania e Belgio [DATI]

Coronavirus in Europa : in Germania 140 nuovi decessi - in Spagna si allentano le misure restrittive (Di martedì 28 aprile 2020). Ecco che cosa sta accadendo Con l’allentamento delle restrizionila curva delin. I dati parlano chiaro: come il governo tedesco ha allentato le restrizioni, l’indice R zero che misura il livello di contagi del morbo si rialza inesorabilmente. … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

Alessan58605211 : Il bollettino della protezione civile è in lieve miglioramento: diminuiscono le persone in terapia intensiva ma i m… - Ballebelle1 : RT @26julymovement: In Germania si allentano le misure restrittive e risalgono i contagi. Incredibile, vè? - AntonioGargaro5 : RT @andrea_pecchia: In #Germania allentano il #lockdown e tornano i contagi 1:1. Chi l'avrebbe mai detto signora mia. #TorniamoLiberi #28… - Andyphone : @Cris_970 Tutte le agenzie riportano la stessa notizia, il terrorismo lo vedi solo tu. Capisco che tutti vorremmo s… - ViaggidiMonique : RT @26julymovement: In Germania si allentano le misure restrittive e risalgono i contagi. Incredibile, vè? -