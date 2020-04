Genova | ultimato il nuovo viadotto

(Di martedì 28 aprile 2020) Posizionata la 19esima e ultima sezione dell'impalcato metallico che completa ilponte di, terminato 620 giorni dopo il tragico crollo – avvenuto il 14 agosto 2018 – che causò la morte di 43 persone. Presenti all'evento il premier Giuseppe Conte e la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, oltre al sindaco diMarco Bucci e al governatore della Liguria Giovanni Toti. "Il tempo è stato la nostra sfida principale. Essere stati capaci di comprimere i tempi di realizzazione in poco più di un anno, è stato sicuramente un tempo record", ha dichiarato Francesco Poma, project director del cantiere Per. (Lapresse) Redazione 

