Genova, la posa dell’ultima campata del nuovo ponte (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi a Genova ci sarà la posa dell’ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera, dopo meno di due anni dal tragico crollo. Traguardo importate per Genova e i suoi abitanti: oggi dopo meno di due anni dal crollo del ponte sul Polcevera, avvenuto il 14 agosto del 2018, viene ultimata la posa dell’ultima campata dell’infrastruttura … L'articolo Genova, la posa dell’ultima campata del nuovo ponte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Il ponte ricongiunge Genova : oggi la posa dell’ultima campata del nuovo viadotto sul Polcevera

Ponte Genova - oggi posa ultima campata viadotto Polcevera/ Nuovo Morandi verso varo

Ponte Genova - al via la posa dell’ultima campata. Tutte le tappe (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi aci sarà ladell’ultimadelsul Polcevera, dopo meno di due anni dal tragico crollo. Traguardo importate pere i suoi abitanti: oggi dopo meno di due anni dal crollo delsul Polcevera, avvenuto il 14 agosto del 2018, viene ultimata ladell’ultimadell’infrastruttura … L'articolo, ladell’ultimadelproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Il nuovo ponte di Genova illuminato con il tricolore. Oggi la posa dell’ultima campata - Tg3web : In corso, a Genova, l'operazione di sollevamento dell'ultima campata del viadotto sul Polcevera. A un anno dalla po… - Agenzia_Ansa : Ponte di Genova, oggi la posa in opera dell'ultima campata #ANSA - pietrodeliaCT : RT @SkyTG24: #Genova, al via la posa dell’ultima campata del nuovo ponte ?? - Penelope19152 : RT @SkyTG24: #Genova, al via la posa dell’ultima campata del nuovo ponte ?? -