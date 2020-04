Genova, inaugurato il nuovo Ponte e non mancheranno le polemiche per la presenza del Presidente Conte e della Ministra De Micheli (Di martedì 28 aprile 2020) Il completamento del Ponte di Genova (sostituisce il Ponte Morandi crollato a metà agosto 2018 che ha provocato 46 vittime) alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, ha significato la unificazione territoriale di una Città spaccata in due con il crollo del Ponte Morandi. Poche parole dai rappresentanti del Governo e tutte indirizzate a quanti si sono prodigati per la realizzazione del nuovo Ponte nello spazio di due anni: l’Architetto Renzo Piano che ha redatto gratuitamente il progetto, i tecnici, gli operai e l’intera città che ha saputo con grande pazienza adeguarsi ai tanti disagi provocati dal crollo del Morandi. Una breve cerimonia che, di sicuro, provocherà la reazione di qualche componente dell’opposizione. Il movente perché si possa ascoltare qualche ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 aprile 2020) Il completamento deldi(sostituisce ilMorandi crollato a metà agosto 2018 che ha provocato 46 vittime) alladel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, ha significato la unificazione territoriale di una Città spaccata in due con il crollo delMorandi. Poche parole dai rappresentanti del Governo e tutte indirizzate a quanti si sono prodigati per la realizzazione delnello spazio di due anni: l’Architetto Renzo Piano che ha redatto gratuitamente il progetto, i tecnici, gli operai e l’intera città che ha saputo con grande pazienza adeguarsi ai tanti disagi provocati dal crollo del Morandi. Una breve cerimonia che, di sicuro, provocherà la reazione di qualche componente dell’opposizione. Il movente perché si possa ascoltare qualche ...

