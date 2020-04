Genova | il Ponte Morandi ricongiunge la città

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Nella notte le 18 pile del, di nuovo visibile nello skyline della Valpolcevera, sono state illuminate con luci tricolori. A due anni dal crollo del, il nuovo viadotto autostradale sul torrente Polceverasimbolicamente la città. Adornata con la bandiera di San Giorgio l’ultima campata, lunga di 50 metri, è stata trasferita ieri nella rampa dove è stata ancorata agli strand jack che l’hanno portata in quota a circa 45 metri. Al varo in quota dell’ultimo impalcato tra le pile 11 e 12, la cui conclusione sarà salutata dalle sirene del cantiere, a cui faranno eco quelle del porto di, assisteranno il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ed il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, oltre al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci e al ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il 28 aprile sarà ricordato come un nuovo inizio. È stata issata l’ultima campata del nuovo ponte per Genova. L’innesto dell’impalcato, e ..."Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. L’ultimo impalcato del ponte tra pochi minuti arriverà in quota. Forza Genova, forza Liguria".