Genova ha di nuovo il suo ponte, completato il varo (Di martedì 28 aprile 2020) Genova (ITALPRESS) – E’ stato completato questa mattina il varo dell’ultima campata del nuovo ponte di Genova, il viadotto sul torrente Polcevera che sostituisce il ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018 provocando 43 vittime. L’impalcato di acciaio, posto tra le pile 11 e 12, e’ stato sollevato ieri pomeriggio e intorno alle 11.30 e’ stato collocato in posizione alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro ai trasporti Paola De Micheli. Erano presenti inoltre Pietro Salini, ad di Salini Impregilo, Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, i due commissari per l’emergenza e per la ricostruzione, rispettivamente il presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. “Vorrei che da qui partisse un grande piano di ricostruzione per il Paese – ha detto Salini – Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Terminato il varo del nuovo ponte di Genova. Conte : “Genova ci insegna a ripartire insieme”

Varato il nuovo ponte di Genova. "La nostra Italia s'è desta"

Inaugurazione del nuovo ponte : le immagini da Genova (Di martedì 28 aprile 2020)(ITALPRESS) – E’ statoquesta mattina ildell’ultima campata deldi, il viadotto sul torrente Polcevera che sostituisce ilMorandi crollato il 14 agosto 2018 provocando 43 vittime. L’impalcato di acciaio, posto tra le pile 11 e 12, e’ stato sollevato ieri pomeriggio e intorno alle 11.30 e’ stato collocato in posizione alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro ai trasporti Paola De Micheli. Erano presenti inoltre Pietro Salini, ad di Salini Impregilo, Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, i due commissari per l’emergenza e per la ricostruzione, rispettivamente il presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco diMarco Bucci. “Vorrei che da qui partisse un grande piano di ricostruzione per il Paese – ha detto Salini – Il ...

LucaBizzarri : Da oggi abbiamo un ponte nuovo, a Genova. Grazie davvero a chi lo ha creato. A chiunque, ripeto chiunque, venisse v… - matteosalvinimi : Il nuovo ponte di Genova. Un pensiero ai caduti, un ringraziamento alla città che ha dimostrato a tutto il mondo co… - matteosalvinimi : Oggi a #Genova sollevata l'ultima campata: il nuovo Ponte Morandi è quasi pronto. Una meravigliosa notizia di spera… - ciro_oliviero : RT @AlessioViscardi: Il distanziamento per i giornalisti non esiste, lo sapete perché? Perché se casomai il fotografo precario non riesce a… - Profilo3Marco : RT @matteosalvinimi: Oggi a #Genova sollevata l'ultima campata: il nuovo Ponte Morandi è quasi pronto. Una meravigliosa notizia di speranza… -