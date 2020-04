Genova ai piedi del nuovo ponte, parlano i sopravvissuti: «Ma per noi oggi non è un giorno di festa» – I video (Di martedì 28 aprile 2020) Alle spalle il quartiere commerciale della Val Polcevera, davanti quel che resta del ponte Morandi. Per quattro giorni e quattro notti, affacciata ai bordi della statale che costeggia il torrente, Paola è rimasta ferma a guardare le macerie. Ha aspettato che i soccorsi le dessero notizie di suo figlio, mentre volontari e vigili andavano avanti e indietro tra i massi e le lamiere. Le notizie alla fine sono arrivate. Gliele hanno portate i soccorritori, insieme al suo corpo avvolto in due sacchi neri. oggi, 28 aprile, è stato il giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte, quello che l’architetto Renzo Piano ha regalato a Genova per aiutarla a ricominciare dopo la tragedia che si è portata via 43 vite. Un ponte lineare e sobrio, così come la cerimonia istituzionale che si è svolta vicino all’ultima campata salita in quota. C’era ... Leggi su open.online (Di martedì 28 aprile 2020) Alle spalle il quartiere commerciale della Val Polcevera, davanti quel che resta delMorandi. Per quattro giorni e quattro notti, affacciata ai bordi della statale che costeggia il torrente, Paola è rimasta ferma a guardare le macerie. Ha aspettato che i soccorsi le dessero notizie di suo figlio, mentre volontari e vigili andavano avanti e indietro tra i massi e le lamiere. Le notizie alla fine sono arrivate. Gliele hanno portate i soccorritori, insieme al suo corpo avvolto in due sacchi neri., 28 aprile, è stato il giorno dell’inaugurazione del, quello che l’architetto Renzo Piano ha regalato aper aiutarla a ricominciare dopo la tragedia che si è portata via 43 vite. Unlineare e sobrio, così come la cerimonia istituzionale che si è svolta vicino all’ultima campata salita in quota. C’era ...

