Fratelli d'Italia in piazza contro la Fase 2: diamo voce al silenzio degli innocenti che rischiano di fallire (video) (Di martedì 28 aprile 2020) Fratelli d'Italia manifesta in piazza a Roma, davanti a Palazzo Chigi. Con i tricolori e i cartelli che rappresentano le categorie più a rischio nella Fase 2 così come il governo l'ha concepita. Piccoli imprenditori, artigiani, parrucchieri, agenti di commercio, titolari di centri sportivi e di lavanderie, avvocati, commercianti, balneari, tassisti. Tutto un mondo produttivo che dovrà aspettare ancora settimane per la ripresa e che nel frattempo dovrà forse dichiarare fallimento. Partecipano i parlamentari e i consiglieri regionali del Lazio di FdI che reggono cartelli con la scritta "Il silenzio degli innocenti". Gli esponenti di Fratelli d'Italia indossano le mascherine e si tengono a debita distanza gli uni dagli altri. Tra loro anche la leader di FdI Giorgia Meloni che chiede che la Fase 2 venga discussa in Parlamento e ...

