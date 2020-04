Fratelli d'Italia davanti a Palazzo Chigi: la prima manifestazione ai tempi del Covid (Di martedì 28 aprile 2020) “Vogliamo dare voce alle centinaia di migliaia di Italiani che vorrebbero raccontare il loro dissenso”. È questa l’idea dietro a “Il silenzio degli innocenti”, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia di fronte all’ingresso di Palazzo Chigi per “dare voce alle categorie dimenticate dal Governo Conte e alle migliaia di lavoratori Italiani che attendono risposte”, ha spiegato la leader del partito, Giorgia Meloni. I deputati e i senatori di FdI hanno indossato mascherine tricolori ed esposto cartelli bianchi, rossi e verdi, ognuno a distanza di sicurezza. “Lo facciamo nel rispetto delle regole ma lo facciamo anche per dire che non condividiamo le scelte che il Governo sta facendo in piena solitudine. Non condividiamo le riaperture per settori, che il decreto liquidità diventi l’ennesima ... Leggi su huffingtonpost Tempi duri per Salvini - polemiche con Fratelli d’Italia e Feltri lo scarica : “E’ timoroso - incerto. Fuori le palle”

