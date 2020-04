Francia | stop a Ligue 1 e Ligue 2 | annuncio del primo ministro Philippe

officialmaz : Ieri l'Argentina. Oggi la Francia. Prima l'Olanda. Probabilmente il Belgio. Probabilmente la Spagna. Stop ai campio… - 100x100Napoli : Dopo #Olanda, àBelgio, #Scozia, #Argentina arriva lo stop definitivo anche in #FranmciaUFFICIALE. Coronavirus: in F… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: @SailV @FrancescoRoma78 ???? #UFFICIALE - #Ligue1 stop al campionato! ??? Le parole del primo ministro #Philippe ?? #LBDV… - Fil07 : RT @officialmaz: Ieri l'Argentina. Oggi la Francia. Prima l'Olanda. Probabilmente il Belgio. Probabilmente la Spagna. Stop ai campionati di… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: @SailV @FrancescoRoma78 ???? #UFFICIALE - #Ligue1 stop al campionato! ??? Le parole del primo ministro #Philippe ?? #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia stop

Risale l'indice di contagio in Germania, dove sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del Covid-19. Stando ai dati divulgati dal Rob ...La Francia dice stop al calcio: la Ligue1 e la Ligue2 non riprenderanno, si ripartirà a settembre con la stagione 2020/21. Lo ha annunciato il primo ministro, Edouard Philippe, in un discorso all’Asse ...