Francia, stagione del calcio finita causa Coronavirus (Di martedì 28 aprile 2020) La Francia è la prima nazione guida del calcio europeo ad alzare bandiera bianca e a dichiarare conclusa la stagione causa pandemia. La decisione è stata presa dal Governo che ha scelto la strada del divieto per lo sport professionistico non individuale. Un disco rosso per calcio, rugby e per tutte le altre discipline di squadra. Il dibattito si era acceso dopo che per qualche settimana era sembrato possibile un ritorno in campo per rispettare i paletti imposti dalla Uefa.Non solo la Serie A: c'è una lunga lista di campionati di calcio in Europa che preparano la ripartenza per cercare di uscire dall'emergenza Coronavirus e limitare danni economici da centinaia di milioni di euro. Sono soprattutto le leghe top del Vecchio Continente e lavorare giorno e notte per rendere possibile il ritorno in campo così da concludere la stagione, utilizzando anche i mesi ... Leggi su panorama UFFICIALE - Francia - Primo ministro annuncia : "Stagione 2019/20 non potrà riprendere"

La Francia ferma il calcio : stop alla stagione 2019/20

