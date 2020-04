Francia, il premier Philippe: «Campionati sospesi fino a settembre» (Di martedì 28 aprile 2020) Il primo ministro della Francia Philippe ha annunciato la sospensione definitiva dei Campionati di calcio Il premier francese Edouard Philippe ha annunciato le nuove misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, coinvolgendo anche il calcio: «Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio non potrà riprendere». La Federazione dovrà ora decidere le sorti delle squadre di Ligue 1 tra assegnazione di titoli, partecipazione alle coppe europee e retrocessioni in Ligue 2. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus Francia : 23.293 morti - 165.842 casi/ Oggi discorso del premier Philippe

Coronavirus - gli Usa verso i 20mila morti : già superata l’Italia. Lieve calo in Spagna e Francia. E il premier svedese fa mea culpa

