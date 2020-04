Francesco Totti auguri di compleanno sui social a Ilary Blasi (Di martedì 28 aprile 2020) Francesco Totti e gli auguri a Ilary Blasi che compie 39 anni: «auguri amore mio». Si festeggia in casa Totti: Ilary, la conduttrice, festeggia il compleanno in modalità quarantena, e Totti ha voluto farle una sorpresa con una dedica romantica dal suo account “Instagram”. Francesco Totti e Ilary Blasi sono sposati dal 2005, dalla loro unione sono nati Cristian, Chanel e Isabel. Il loro matrimonio va a gonfie vele e Totti ha voluto fare alla moglie una dolce dedica social in occasione del suo compleanno. La Blasi compie oggi 39 anni e il Pupone ha pubblicato sul suo account Instagram una foto che lo ritrae sorridente insieme all’ex conduttrice del Grande Fratello Vip con la dedica: “auguri amore mio… buon compleanno”. Un post semplice e romantico che è stato molto apprezzato dai loro fan, tanto che in pochissime ore dalla ... Leggi su people24.myblog Ilary Blasi - buon compleanno : il messaggio di Francesco Totti – VIDEO

Gli auguri di Francesco Totti a Ilary Blasi - una nuova dichiarazione d'amore (Foto)

