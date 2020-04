Francesco Facchinetti racconta come ha conosciuto Giulia De Lellis

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 28 aprile 2020)haDe, di cui poi è diventato manager. Al primo incontro,hatodurante una diretta social,è stata molto ciarliera: “Ha cercato in ogni modo di parlarmi. Ci prova in mille forme, chiede ad amici comuni, manda mail, manda messaggi”, “Parliamo, poi io sono curioso e quindi ho deciso di incontrarla. Ci siamo visti nel bar di un hotel e ricordo benissimoera vestita, che scarpe aveva, ricordo tutto. Lei si siede e inizia a parlareuna macchinetta per un’ora, ero disperato. Non capivo più nulla. Penso sia la donna più logorroica che io abbia mai, cento volte più di me. In un universo dove tutti cercano di dimostrare quello che non sono, lei non aveva paura di far vedere quello che era, con i suoi difetti, non ha mai avuto ...