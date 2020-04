Ford - In Europa la ripresa produttiva inizierà il 4 maggio

Leggi su quattroruote

(Di martedì 28 aprile 2020) Laha in programma di riavviare le attività produttive nelle sue fabbriche europee a partire dal 4. La, che sarà comunque graduale e, almeno inizialmente, a capacità e ranghi ridotti, pone fine a oltre un mese di serrata disposta in seguito alla diffusione del coronavirus ine alle relative conseguenze sulla domanda e sulla catena degli approvvigionamenti.Il crono-programma. Nel dettaglio, il 4riapriranno i cancelli degli impianti di assemblaggio di veicoli a Saarlouis e Colonia, in Germania, di Valencia, in Spagna, e di Craiova, in Romania. Le fabbriche di motori saranno riattivate il 4a Colonia e Craiova e il 18a Valencia, mentre non è stata ancora decisa una data precisa per i due stabilimenti inglesi di Dagenham e Bridgend. La produzione inizierà "a un livello basso, dando la priorità ...