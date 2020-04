Fontana sulla zona rossa a Bergamo «Era già tardi | più potere ai governatori»

(Di martedì 28 aprile 2020) «Adesso si dice il caso Lombardia, in realtà non è un caso Lombardia. È un caso Lodi Cremona,Brescia e Piacenza».

eccotuttotorna : @Legambiente e @CaritasItaliana rafforzareno la loro collaborazione attraverso una ricerca congiunta, sulla base di… - repubblica : In picchiata su Fontana di Trevi: con gli occhi di un gabbiano - dargento24 : RT @RobertoBonfatt1: @Wikileaks_Ita Durante le indagini sulla Strage di Piazza Fontana, a Milano, il giudice Emilio Alessandrini si imbatté… - nonfaretardi : @m4gny Ieri Fontana ha detto mi aspettavo una riapertura più veloce, quell'altro facocero che vuole andare in piazz… - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: IL LOMBARDO-VENETO SFIDA ROMA SULLA RIPARTENZA – FONTANA ACCUSA E ZAIA ANTICIPA -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana sulla

Il governo lancia la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Ma restano regole e divieti per evitare che la curva del contagio torni a crescere: "Una regola più stringente per chi ha sintomi e febbre a 37, ...Fabrizio e Claudio Colica, i fratelli romani in arte Le Coliche, non hanno dubbi sull’importanza di affrontare le situazioni più difficili con leggerezza. Ne parlano in diretta Facebook sulla pagina d ...