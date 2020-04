Finalmente Sposi | chi è Enzo Iuppariello | età | foto | carriera – VIDEO

(Di martedì 28 aprile 2020)è un noto comico campano, protagonista, insieme alla sua compagna Monica, della pellicola. Scopriamo insieme la sua storia.nasce nel centro storico di Napoli, in via Spaccanapoli, nel 1978. Cresciuto sin dall’adolescenza con una spiccata indole comica, decide ben presto di rendere la sua passione un vero e proprio … L'articolo, chi è: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cinemaniaco_fb : ?????????????? Finalmente sposi: stasera su Rai2 il film di Lello Arena - zazoomblog : Finalmente sposi: stasera su Rai2 il film di Lello Arena - #Finalmente #sposi: #stasera #Lello - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Finalmente sposi (Film) #StaseraInTV 28/04/2020 #PrimaSerata #finalmentesposi @RaiDue - Noovyis : (Finalmente sposi: stasera su Rai2 il film di Lello Arena) Playhitmusic - - GuidaTVPlus : 28-04-2020 21:20 #Rai2 Finalmente sposi #StaseraInTV -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Sposi

Nel 2001 Enzo conosce Monica e sboccia subito l’amore. Il duo deciderà ben presto di unirsi anche nel mestiere, dando vita al duo comico Arteteca, emblema della commedia partenopea. I due avevano prec ...Finalmente sposi va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 28 aprile, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di un film che è stato prodotto è realizzato in Italia da alcune case cinemato ...