FIFA | il capo del comitato medico scettico sulla ripartenza

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 28 aprile 2020) Ildel calcio mondiale ha dichiarato di esseresul fatto che lo sport possa riprendere la propria attività, quando il distanziamento sociale viene utilizzato per affrontare l’emergenza Coronavirus. In ogni caso, anche se una ripresa dovesse essere organizzata, i calciatori dovrebbero comunque astenersi da pratiche “non igieniche” come sputare e soffiarsi … L'articolo, ildelè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.