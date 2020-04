Fiat - La campagna "Italianos" per incoraggiare i brasiliani - VIDEO (Di martedì 28 aprile 2020) La divisione brasiliana della Fiat ha lanciato la campagna di comunicazione Italianos: un messaggio di incoraggiamento e affetto dallItalia al Brasile per affrontare lepidemia del coronavirus. L'iniziativa, che si basa sullesperienza vissuta dagli italiani durante la crisi e sui legami di amicizia tra i due Paesi, invita i brasiliani a prendersi cura di sé stessi e a sopportare le difficoltà dell'attuale situazione di emergenza. Il filmato. Prodotto in due formati, da 30 e 60 secondi, il VIDEO Italianos combina celebri paesaggi brasiliani con una voce che lancia un messaggio di ottimismo dallItalia. Il filmato termina con lhashtag #VamosSairDessa (ne usciremo) per rafforzare le speranze di un futuro migliore per tutti. Fiat è nata in Italia, ma il Brasile è la sua seconda casa", spiega Frederico Battaglia, responsable della comunicazione ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 aprile 2020) La divisione brasiliana dellaha lanciato ladi comunicazione: un messaggio di incoraggiamento e affetto dallItalia al Brasile per affrontare lepidemia del coronavirus. L'iniziativa, che si basa sullesperienza vissuta dagli italiani durante la crisi e sui legami di amicizia tra i due Paesi, invita ia prendersi cura di sé stessi e a sopportare le difficoltà dell'attuale situazione di emergenza. Il filmato. Prodotto in due formati, da 30 e 60 secondi, ilcombina celebri paesaggicon una voce che lancia un messaggio di ottimismo dallItalia. Il filmato termina con lhashtag #VamosSairDessa (ne usciremo) per rafforzare le speranze di un futuro migliore per tutti.è nata in Italia, ma il Brasile è la sua seconda casa", spiega Frederico Battaglia, responsable della comunicazione ...

RepubblicaTv : Arriva da Fiat Brasile la campagna 'Italianos': un messaggio di incoraggiamento e affetto dall'Italia al Brasile pe… - Algonfdez : RT @repubblica: “Italianos”, la campagna di incoraggiamento Fiat per il Brasile colpito dal Covid-19 - repubblica : “Italianos”, la campagna di incoraggiamento Fiat per il Brasile colpito dal Covid-19 - rep_motori : “Italianos”, la campagna di incoraggiamento Fiat per il Brasile colpito dal Covid-19 [aggiornamento delle 18:49] - SassiLive : CORONAVIRUS, FIAT BRASILE LANCIA LA CAMPAGNA “ITALIANOS” -