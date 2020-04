Fesica Confsal alla politica: “Non abbassiamo la guardia sulle morti bianche. Vittime nel cuore” (Di martedì 28 aprile 2020) Sos morti bianche. “La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è sicuramente momento utile per catalizzare ancor più l’attenzione sul tema”. Lo rende noto un comunicato stampa della Fesica Confsal. Il sindacato punta i riflettori su una questione resa ancora più attuale dall’emergenza covid-19. “Riflettere sulle cause e le problematiche che mese dopo mese presentano il conto triste dei tanti lavoratori morti durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Dovremmo puntare a sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica quotidianamente”, continua il comunicato del sindacato guidato da Bruno Mariani. Fesica Confsal: pensiamo alle morti bianche “Basandoci sui dati impietosi dell’Inail, come sindacato da tempo siamo impegnati sul fronte delle ‘morti ... Leggi su secoloditalia Fesica-Confsal : “Colf e badanti dimenticate dal governo Conte. Forse qualcosa si muove…” (Di martedì 28 aprile 2020) Sos. “La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è sicuramente momento utile per catalizzare ancor più l’attenzione sul tema”. Lo rende noto un comunicato stampa della. Il sindacato punta i riflettori su una questione resa ancora più attuale dall’emergenza covid-19. “Rifletterecause e le problematiche che mese dopo mese presentano il conto triste dei tanti lavoratoridurante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Dovremmo puntare a sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica quotidianamente”, continua il comunicato del sindacato guidato da Bruno Mariani.: pensiamo alle“Basandoci sui dati impietosi dell’Inail, come sindacato da tempo siamo impegnati sul fronte delle ‘...

rosati22 : RT @SecolodItalia1: Fesica Confsal alla politica: “Non abbassiamo la guardia sulle morti bianche. Vittime nel cuore” - SecolodItalia1 : Fesica Confsal alla politica: “Non abbassiamo la guardia sulle morti bianche. Vittime nel cuore”… - ConfsalPesca : RT @Agenpress: Sicurezza sul lavoro. Fesica Confsal: “Vittime nel cuore, non abbassare la guardia” - BrunoMariani54 : RT @Agenpress: Sicurezza sul lavoro. Fesica Confsal: “Vittime nel cuore, non abbassare la guardia” - FesicaConfsal : RT @Agenpress: Sicurezza sul lavoro. Fesica Confsal: “Vittime nel cuore, non abbassare la guardia” -

Ultime Notizie dalla rete : Fesica Confsal Sicurezza sul lavoro. Fesica Confsal: “Vittime nel cuore, non abbassare la guardia” Agenpress Fase 2, Confsal: "Serve un piano di emergenza territoriale"

Un piano di emergenza territoriale per programmare gli strumenti di intervento per facilitare la ripresa dopo il lockdown. A proporlo è il ...

Allarme dei sindacati: "No alla cassa integrazione per i lavoratori della Rap"

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Alba Cub e Fesica Confsal hanno appreso che nelle ultime ore la Rap sarebbe giunta ad un accordo con alcune Rsu aziendali, in merito alla messa a riposo, con acces ...

Un piano di emergenza territoriale per programmare gli strumenti di intervento per facilitare la ripresa dopo il lockdown. A proporlo è il ...Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Alba Cub e Fesica Confsal hanno appreso che nelle ultime ore la Rap sarebbe giunta ad un accordo con alcune Rsu aziendali, in merito alla messa a riposo, con acces ...