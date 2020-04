Fdi | palestra in Municipio II | pasticcio Cinque Stelle

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “Nella commissione congiunta politiche sociali e sport di oggi abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione dell’incapacita’ dei 5a gestire le questioni, come nel caso della odierna retromarcia fatta sulla requisizione delladi largo Mazzoni, avvenuta ai primi di aprile, per adibirla a ricovero dei senza dimora che vivono nei pressi della stazione Tiburtina.” “Lo avevamo immediatamente denunciato che tale luogo, che da tanti anni i residenti chiedono venga aperto per le esigenze del quartiere e su cui c’e’ anche un lungo contenzioso, era anche piccolo ed inidoneo a contenere la propagazione del Covid-19 ma la decisione dell’Amministrazione a guida grillina era stata assunta unilateralmente nonostante le proteste.” “Siamo anche costretti a stigmatizzare il comportamento del Pd che da un lato chiede ...

