Fase 2 | Renzi all’attacco di Conte | “Scandalo costituzionale”

(Di martedì 28 aprile 2020) Matteo, leader di Italia Viva, ha attaccato il premieraccusando di aver creato uno "scandalo costituzionale" in merito al dpcm per la2 dell'emergenza da coronavirus Si acuiscono le tensioni intorno al governo dopo l'uscita del nuovo dpcm per regolare quelle che saranno le prossime settimane della2. Stavolta, ad andare …

Agenzia_Ansa : Renzi: 'Sulla #fase2 norme incomprensibili' #ANSA - holdon80 : RT @GeopoliticalCen: Abbiamo una evidente fase 2: a nostro avviso Renzi vuole cambiare presidente del consiglio - hidalgoandante : RT @ilmanifesto: CEI O CI FANNO Salvini, Berlusconi e Renzi cavalcano l’attacco dei vescovi contro il governo che ha rimandato la riparten… - Masssimilianoo : RT @GeopoliticalCen: Abbiamo una evidente fase 2: a nostro avviso Renzi vuole cambiare presidente del consiglio - ItalObserver : Allora siamo ancora alla fase zero, perché Renzi ci prova da sempre, in fondo lo ha fatto anche con se stesso. -

Pessimo risveglio per Giuseppe Conte. Il suo piano per la Fase 2 illustrato domenica sera viene seppellito dalle critiche. Da industriali, artigiani, commercianti, vescovi, opposizione, arriva una boc ...Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, si è distinta per il sostegno alla Chiesa contro la decisione del ... che il governo stava studiando assieme alla Cei misure per consentire di nuovo ...