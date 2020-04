Fase 2, Papa Francesco sconfessa la Conferenza episcopale italiana e si schiera a sostegno di Conte: “Prudenza e obbedienza alle disposizioni” (Di martedì 28 aprile 2020) “In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni”. Nel dibattito sulla partecipazione dei fedeli alle messe nella Fase 2, quella della convivenza col coronavirus, Papa Francesco sconfessa la Conferenza episcopale italiana e si schiera a sostegno del premier Giuseppe Conte. A Bergoglio sono bastate poche parole, all’inizio della sua consueta messa mattutina nella cappella della sua residenza, Casa Santa Marta, per dissociarsi totalmente dal duro scontro tra la Cei e il governo. Uno scontro che non si vedeva da decenni, innescato dall’assenza, nel decreto dell’esecutivo sulla Fase 2, della possibilità dei fedeli di poter partecipare alle messe: ... Leggi su ilfattoquotidiano Fase 2 - Papa Francesco : «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni»

"In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni". Nel dibattito sulla partecipazione dei fedeli alle messe nella2, quella della convivenza col coronavirus,lae sia sostegno del premier Giuseppe Conte. A Bergoglio sono bastate poche parole, all'inizio della sua consueta messa mattutina nella cappella della sua residenza, Casa Santa Marta, per dissociarsi totalmente dal duro scontro tra la Cei e il governo. Uno scontro che non si vedeva da decenni, innescato dall'assenza, nel decreto dell'esecutivo sulla2, della possibilità dei fedeli di poter partecipare alle messe:

