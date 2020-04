Fase 2, in arrivo nuova autocertificazione per gli spostamenti: come sarà (Di martedì 28 aprile 2020) C’è attesa per il nuovo modello di autocertificazione che accompagnerà gli spostamenti degli italiani nel corso della “Fase 2”. Per ora, il Governo non ha ancora fatto sapere quando sarà disponibile e scaricabile la nuova versione, ma quello che è certo è che tutti gli spostamenti consentiti dal Dpcm del 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio prossimo, richiederanno ancora la puntuale compilazione del modulo. come sarà la nuova autocertificazione Verosimilmente, la nuova autocertificazione, che sarà la quinta versione dall’inizio dell’emergenza, entrerà in vigore per almeno due settimane. L’ipotesi è che, nel momento in cui l’Esecutivo allenterà le maglie sui viaggi intraregionali, l’autocertificazione occorrerà soltanto per gli spostamenti tra Regioni, non ... Leggi su quifinanza Fase 2 - come cambia il bonus 600 euro a maggio : tutte le novità in arrivo

Chiese Fase 2 : funerali sì - Messe no/ Mascherine e distanze : nuove regole in arrivo

Dpcm Fase 2 - nuovo bonus in arrivo : ecco quale (Di martedì 28 aprile 2020) C’è attesa per il nuovo modello diche accompagnerà glidegli italiani nel corso della “2”. Per ora, il Governo non ha ancora fatto sapere quando sarà disponibile e scaricabile laversione, ma quello che è certo è che tutti gliconsentiti dal Dpcm del 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio prossimo, richiederanno ancora la puntuale compilazione del modulo.sarà laVerosimilmente, la, che sarà la quinta versione dall’inizio dell’emergenza, entrerà in vigore per almeno due settimane. L’ipotesi è che, nel momento in cui l’Esecutivo allenterà le maglie sui viaggi intraregionali, l’occorrerà soltanto per glitra Regioni, non ...

forza_italia : L'unica certezza della fase 2: in arrivo 8,5 milioni di cartelle esattoriali. Così il nemico non è più il virus, ma… - kekkocadoni1983 : RT @ANPALServizi: ???? #DalleRegioni #COVID19 #Fase2 Regione Sardegna: in arrivo altri 200 milioni per le imprese. Nel punto stampa del pr… - ANPALServizi : ???? #DalleRegioni #COVID19 #Fase2 Regione Sardegna: in arrivo altri 200 milioni per le imprese. Nel punto stampa… - mascalzonesbt : Coronavirus ‘Fase 2’. Tante multe in arrivo. La situazione e come fare ricorso - - simba___13 : Cari #propagandalive io non ci arrivo.a venerdi, potete anticipare #tolleranzazoro e #rebibbiaquarantine spiegarci la fase 2?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fase arrivo Fase 2, in arrivo nuova autocertificazione per gli spostamenti: come sarà QuiFinanza Fase2, Giani: "Anticipare la riapertura degli esercizi rispetto alle date nazionali"

Confartigianato: "Un prolungamento lockdown è la mazzata finale per il settore del benessere della Toscana". Stella (FI): "Riaprire parrucchieri ed estetisti, ingiusta discriminazione". Marchetti (FI) ...

METEO: ESTATE in arrivo con maggio, possibili punte oltre +30 gradi con l’anticiclone AFRICANO

Il cedimento dell’anticiclone e il transito di una saccatura atlantica porterà un peggioramento meteo in Italia per questi ultimi giorni di aprile. Già nella giornata di ieri l’instabilità ha interess ...

Confartigianato: "Un prolungamento lockdown è la mazzata finale per il settore del benessere della Toscana". Stella (FI): "Riaprire parrucchieri ed estetisti, ingiusta discriminazione". Marchetti (FI) ...Il cedimento dell’anticiclone e il transito di una saccatura atlantica porterà un peggioramento meteo in Italia per questi ultimi giorni di aprile. Già nella giornata di ieri l’instabilità ha interess ...