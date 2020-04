Fase 2, i congiunti sono anche le coppie gay: “Il Governo non ha discriminato nessuno” (Di martedì 28 aprile 2020) Quando la scorsa sera Giuseppe Conte ha svelato che dal prossimo 4 maggio sarà possibile andare a trovare i congiunti in molti si sono chiesti “ma chi sono?” e la risposta non è tardata ad arrivare: sono i parenti fino al sesto grado di parentela, ovvero fino ai figli dei cugini. Per questo motivo molti fidanzati che avevano sperato fino all’ultimo di poter incontrare il partner dopo due mesi di quarantena sono rimasti delusi… E tutti i torti non li avevano. Aveva poco senso, infatti, permettere a Tizio di incontrare zii, cugini e figliastri (di cui magari neanche sentiva la mancanza) e non il proprio fidanzato o la propria fidanzata. Per fortuna dopo una notte di panico è arrivata la rettifica e Conte – in diretta da Palazzo Chigi – ha spiegato che per “congiunti” intendeva anche il partner e gli affetti stabili, ... Leggi su bitchyf Fase 2 - chi sono i congiunti? Palazzo Chigi : "Sono gli affetti più stabili"

