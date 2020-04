Fase 2 | Conte | «Rischio riesplosione focolai molto concreto» DIRETTA

ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo fa a pezzi il discorsetto di #Conte. Gioca con le libertà fondamentali per blindarsi al g… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - sarasarli : #Conte:Rivendico le scelte su fase due,necessarie Forse non sono stato chiaro,non ci sono le condizioni per riapri… - Caffe_Graziella : RT @petergomezblog: Coronavirus Fase 2, Papa Francesco sconfessa la Conferenza episcopale italiana e sostiene la linea di Conte: “Prudenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte Discorso Conte, la fase 2: cosa dice il decreto del 26 aprile Corriere della Sera Coronavirus, parla il premier Conte: “Non sono pentito, rischiamo il contagio esponenziale”

«Tornassi indietro rifarei tutto uguale». Giuseppe Conte è atterrato in Lombardia. È la prima volta da quando è diventata l’epicentro globale della pandemia. Voleva andarci a inizio marzo, quando gli ...

Coronavirus, in Veneto il lockdown non c'è più. E la Valle d'Aosta vuole riaprire le scuole

Veneto «ll lockdown, la chiusura totale, non esiste più», dice Luca Zaia, presidente del Veneto. A meno di 24 ore dall'annuncio della Fase 2, Zaia accelera e dalle 18 di ieri ha consentito lo spostame ...

«Tornassi indietro rifarei tutto uguale». Giuseppe Conte è atterrato in Lombardia. È la prima volta da quando è diventata l’epicentro globale della pandemia. Voleva andarci a inizio marzo, quando gli ...Veneto «ll lockdown, la chiusura totale, non esiste più», dice Luca Zaia, presidente del Veneto. A meno di 24 ore dall'annuncio della Fase 2, Zaia accelera e dalle 18 di ieri ha consentito lo spostame ...