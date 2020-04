Fase 2 | apertura | congiunti | polemica Arcigay | inaccettabile intervento dello Stato

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 aprile 2020) Nelle scorse ore la confusione che si è propagata in tutta Italia dopo la diffusione delle parole del Premier Giuseppe Conte in relazione al primo step della cosiddetta2, con i primi alleggerimenti quanto a riaperture dopo il lungo lockdown che, come noto, finirà (nelle modalità in cui verte fino ad ora) il 4 Maggio prossimo, ha finito per divenire uno degli argomenti più dibattuti. Molto verte in relazione alla possibilità di andare a vedere i. Ma in effetti, chi sono i? Solo i familiari stretti, solo quelli ‘regolarizzati’? Chi può andare a vedere chi? Leggi anche: Chi sono i: dal 4 maggio possibili visite ai parenti Le polemiche sono esplose dal momento che in tantissimi si sono sentiti ancora bloccati e impossibilitati ad andare, per esempio, a rigor di logica, ...