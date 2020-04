Fase 2 a Milano: “Distanziamento sociale su treni e metro? Solo mascherina obbligatoria” (Di martedì 28 aprile 2020) Impossibile mantenere il distanziamento sociale sui mezzi pubblici come treni e metropolitane. Sarebbe sufficiente mantenere la mascherina obbligatoria. A dirlo sono i presidenti di Atm, Arrigo Giana, e di Ferrovie Nord Milano, Andrea Gibelli, in una lettera inviata al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. “Il distanziamento ipotizzato di un metro per la Fase 2 limita … L'articolo Fase 2 a Milano: “Distanziamento sociale su treni e metro? Solo mascherina obbligatoria” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus : Fontana - ‘Milano mi preoccupa sempre ma fase calante infezione’

Coronavirus : Fontana - ‘Milano mi preoccupa sempre ma fase calante infezione’

Coronavirus - i Covid Hospital un pilastro della Fase 2 : dalla Fiera di Milano a ospedali o padiglioni riconvertiti. Ecco modelli (e loro limiti) (Di martedì 28 aprile 2020) Impossibile mantenere il distanziamentosui mezzi pubblici comepolitane. Sarebbe sufficiente mantenere laobbligatoria. A dirlo sono i presidenti di Atm, Arrigo Giana, e di Ferrovie Nord, Andrea Gibelli, in una lettera inviata al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. “Il distanziamento ipotizzato di unper la2 limita … L'articolo2 a: “Distanziamentosuobbligatoria” proviene da Il Notiziario.

LegaSalvini : CORONAVIRUS, 'FASE 2': I PARRUCCHIERI SI INCATENANO PER PROTESTA - ComuneMI : Milano 2020. Al via oggi la fase di contributi della città I cittadini possono inviare contributi al documento Mila… - SkyTG24 : Coronavirus #Milano, Fase 2: Impossibile distanziamento sui mezzi - ilNotiziarioInd : Fase 2 a Milano: 'Distanziamento sociale su treni e metro? Solo mascherina obbligatoria' - - ittit22 : RT @ComuneMI: Milano 2020. Al via oggi la fase di contributi della città I cittadini possono inviare contributi al documento Milano 2020 re… -