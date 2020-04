"Fare lezioni in tv a chi non ha il pc" - (Di martedì 28 aprile 2020) Maria Sorbi Se per gli alunni dei paesini più isolati, la scuola on line ha significato una specie di rinascita, per un'altra fetta di studenti ha rappresentato un'esclusione Se per gli alunni dei paesini più isolati, la scuola on line ha significato una specie di rinascita, per un'altra fetta di studenti ha rappresentato un'esclusione. Come se la coperta fosse sempre troppo corta per coprire tutti realmente. Sono 1,6 milioni gli studenti «esclusi» dalle aule telematiche e sono numerosissime le lettere delle maestre, soprattutto delle scuole del sud, che hanno scritto al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, per dire che molti bambini non hanno un computer o un telefonino da cui connettersi alle lezioni sulle piattaforme on line. Risultato: questi studenti restano da soli, abbandonati a se stessi. Con i genitori che, avendo perso il lavoro, non ... Leggi su ilgiornale Rai - l’AD Salini annuncia per la scuola : “Faremo delle lezioni in diretta tv”

Quali sono gli strumenti per fare lezioni online

C'è un legame tra coronavirus e asma? E come gestirlo? Sono le domande che insorgono nei pazienti asmatici, 2.5 milioni in totale in Italia, adulti e bambini, dall'inizio della pandemia di coronavirus ...

La scuola, e con se l’istruzione, sono uno dei lati più critici di questa emergenza. Ne è emersa tutta la fragilità del sistema e tutta l’inadeguatezza alla digitalizzazione della didattica online. Mo ...

