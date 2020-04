Falsi farmaci anti-coronavirus in vendita su Internet: Nas chiudono 4 siti (Di martedì 28 aprile 2020) Falsi farmaci. I Nas raccomandano di diffidare nell’acquisto di farmaci sui siti non autorizzati e privi di logo del Ministero della Salute, “pericolosi per la salute se non prescritti su valutazioni mediche”. Trovate offerte di prodotti contenenti lopinavir, ritonavir e umifenovir, di cui non è stata mai provata l’efficacia nel trattamento e nella prevenzione del COVID-19. “Pericolosi per la salute se non prescritti su valutazioni mediche”. Sono i farmaci spacciati come anti coronavirus venduti sui 4 siti web che il Reparto Operativo del NAS ha oscurato. I farmaci in questione sono sottoposti a particolari limiti ma proposti come terapia anti Covid-19. Le 4 piattaforme on-line hanno messo in vendita illegalmente una grande quantità di medicinali con indicazioni terapeutiche e principi attivi ad azione dopante, antibiotica, ... Leggi su limemagazine.eu L’Antitrust vuole i falsi farmaci anti-coronavirus fuori dal web

