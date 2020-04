Fake news e teorie del complotto | i virus che accompagnano il Covid-19

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Mentre stiamo entrando lentamente nella tanto agognata “fase 2”, che non vuol dire abbassare la guardia dal-19, altri, ben conosciuti ma non meno minacciosi, si stanno propagando pericolosamente per il mondo. Quello delle, dei miti e della disinformazione. Quello di una propaganda che manipola notizie con conseguenze potenzialmente dannose per la sicurezza pubblica, la salute e comunicazioni efficaci in caso di pandemia globale come quella del-19.E proprio come un, l’impatto, la diffusione e gli effetti possono avere conseguenze terribili specie quando i meccanismi propagatori sono la rete e i social media.Alcuni esempi? Un terzo dei cittadini del Regno Unito ritiene che la vodka possa essere utilizzata come disinfettante per le mani. Secondo un rapporto della BBC, in una provincia iraniana sono morte più persone a causa del ...