F1 | Monza fuori dal nuovo calendario 2020? Sticchi Damiani | “Non esiste | si correrà!

(Di martedì 28 aprile 2020) Liberty Media sta lavorando per ripianificare ildel Mondiale F1, ancora non incominciato a causa della pandemia. Il Presidente Chase Carey ne aveva parlato ieri, ipotizzando un avvio in Austria nel weekend del 3-5 luglio per poi restare in Europa fino a settembre, trasferendosi successivamente in America e in Asia prima del gran finale tra Bahrain e Abu Dhabi. Il GP d’Italia si corre tradizionalmente a inizio settembre ma, secondo alcune indiscrezioni pubblicate oggi dal quotidiano tedesco Bild, l’evento dipotrebbe essere cancellato a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratterebbe di un vero e proprio smacco per uno degli appuntamenti iconici della stagione e a smentire il tutto ci ha pensato Angelo, Presidente dell’Automobile Club d’Italia che organizza la manifestazione: “Una notizia che non, posso ...