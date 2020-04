F1 | Jean Alesi | un pilota che ha lasciato il segno in Ferrari | pur senza risultati

Leggi su oasport

(Di martedì 28 aprile 2020) È passato quasi un quarto di secolo dall’ultima gara dia bordo della. Nell’arco di un lustro trascorso a Maranello, il francese ha vinto solamente un Gran Premio e non è mai andato oltre la quinta piazza in campionato. Eppure, ancora oggi, il transalpino di origini siciliane è amatissimo dai tifosisti. Chi ha vissuto quegli anni sa perché. Invece, a beneficio di chi è troppo giovane per ricordarselo o non era ancora nato, cerchiamo di spiegare le ragioni dell’imperituro affetto che lega i sostenitori del Cavallino Rampante aldi Avignone. Quandofa il suo esordio in Formula 1, a bordo di una Tyrrell, lascia subito il. Nel Gran Premio di Francia 1989, completamente a digiuno d’esperienza nel Circus, conclude al quarto posto. L’exploit gli vale al volo un contratto per il resto ...