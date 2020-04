Esports, “United per l’Italia”: si sfidano Totti, Cassano e Immobile (Di martedì 28 aprile 2020) Solidarietà e divertimento nel secondo appuntamento con “United per l’Italia”. Dopo il successo del primo “virtual match” nel giorno di Pasquetta, giovedì 30 aprile i campioni del calcio si ritroveranno per una nuova sfida eSport a scopo benefico, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Ci saranno anche Francesco Totti e Antonio … L'articolo Esports, “United per l’Italia”: si sfidano Totti, Cassano e Immobile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 aprile 2020) Solidarietà e divertimento nel secondo appuntamento con “United per l’Italia”. Dopo il successo del primo “virtual match” nel giorno di Pasquetta, giovedì 30 aprile i campioni del calcio si ritroveranno per una nuova sfida eSport a scopo benefico, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Ci saranno anche Francescoe Antonio … L'articolo, “United per l’Italia”: siè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

