Energica Motor, riavvio graduale delle attività produttive (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, annuncia la ripresa, da oggi 28 aprile 2020, dell’attività produttiva graduale su singolo turno, che anticiperà la riapertura totale dell’attività industriale, “in riferimento alla nuova interpretazione datata 26 Aprile del DPCM del 10 Aprile art.2 comma 7”. La riapertura – spiega la società in una nota – sarà svolta nel rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza e in particolare del “protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile. Leggi su quifinanza Energica Motor Company sigla accordo d’investimento con Negma Group (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) –Company, società leader a livello internazionale nel settoremoto elettriche ad elevate prestazioni, annuncia la ripresa, da oggi 28 aprile 2020, dell’attività produttivasu singolo turno, che anticiperà la riapertura totale dell’attività industriale, “in riferimento alla nuova interpretazione datata 26 Aprile del DPCM del 10 Aprile art.2 comma 7”. La riapertura – spiega la società in una nota – sarà svolta nel rispettoregole di distanziamento e sicurezza e in particolare del “protocollo condiviso di regolazionemisure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile.

Andreacocco87 : Agos ed #EnergicaMotor Company: accordo per una mobilità sostenibile - Andreacocco87 : Negma Group punta sugli scooter elettrici. Investe in #EnergicaMotor, un mese dopo l’investimento in Aksoll EVA - PLTV_it : Agos si rafforza nel Green Financing. Accordo con Energica Motor Company -

Ultime Notizie dalla rete : Energica Motor Energica Motor, riavvio graduale delle attività produttive Il Messaggero Energica Motor, riavvio graduale delle attività produttive

(Teleborsa) - Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, annuncia la ripresa, da oggi 28 aprile 2020, dell'attività produ ...

Energica Motor Company: al via la Fase 2 con la ripresa della produzione

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE Wo ...

(Teleborsa) - Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, annuncia la ripresa, da oggi 28 aprile 2020, dell'attività produ ...Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE Wo ...