Emilio Fede asfalta Mario Giordano/ “Urla Troppo! Crede di essere Barbara D’urso…”

Litalia15334991 : @andreas_00007 @AndreaScanzi In confronto Emilio Fede era Montanelli. - FQMagazineit : Emilio Fede contro Mario Giordano: “Grida, urla, si mette in primo piano. Come se fosse Barbara D’Urso, ma non lo è” - paoloworld : @AndreaScanzi Mi chiedo se qualcuno la paga per fare il ruffiano al governo, perché se lo fa gratis è un mito assol… - alexbintqaboos1 : @Libero_official A me Mario Giordano piace. Emilio Fede, No. - andros3000 : RT @ilruttosovrano: Esempi di #AffettiStabili: Topolino e Pluto, Berlusconi ed Emilio Fede, Salvini e Giletti. #congiunti -

Emilio Fede Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Emilio Fede