Emergenza covid-19, Fase 2 ok alle visite tra fidanzati e affetti stabili, divieto di raggiungere le seconde case (Di martedì 28 aprile 2020) Il governo fa chiarezza su un punto molto importante per tanti italiani della Fase 2. In molti si sono chiesti se tra i congiunti ci sono anche i fidanzati e affetti stabili. Approfondimento su definizione congiunti a che «si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti» ma il codice civile non dà una definizione di congiunti, mentre parla di ‘parenti e affini’. E, secondo gli esperti di diritto, sono questi gli unici congiunti che sarà consentito vedere. Una nozione che, in senso tecnico, esclude tutti coloro che non sono legati da un vincolo affettivo giuridicamente rilevante, cioè fidanzati e coppie di fatto. Palazzo Chigi ha però già chiarito che nella definizione rientrano anche «fidanzati e affetti stabili». Dal punto di vista della parentela sono congiunti sia i consanguinei ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - sale ancora il numero dei contagiati a Siciliani Carni sono 71 - 8 sono di Bari

Emergenza Covid-19 : gli operatori della Croce Rossa Italiana viaggiano gratis su Frecce e Intercity

Emergenza Covid-19 - da UniCredit 10 milioni per il Pastificio Di Martino (Di martedì 28 aprile 2020) Il governo fa chiarezza su un punto molto importante per tanti italiani della2. In molti si sono chiesti se tra i congiunti ci sono anche i. Approfondimento su definizione congiunti a che «si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti» ma il codice civile non dà una definizione di congiunti, mentre parla di ‘parenti e affini’. E, secondo gli esperti di diritto, sono questi gli unici congiunti che sarà consentito vedere. Una nozione che, in senso tecnico, esclude tutti coloro che non sono legati da un vincolovo giuridicamente rilevante, cioèe coppie di fatto. Palazzo Chigi ha però già chiarito che nella definizione rientrano anche «». Dal punto di vista della parentela sono congiunti sia i consanguinei ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - giorgio_gori : Riguardo a #Bergamo ho deciso di mantenere in vigore l’ordinanza che vieta il gioco d’azzardo finché durerà l’emerg… - reportrai3 : Alle 21.20 @RaiTre #Report torna sull'emergenza in #Piemonte. La Regione vuole portare la trasmissione in Tribunale… - g0ldmk : RT @giorgio_gori: Riguardo a #Bergamo ho deciso di mantenere in vigore l’ordinanza che vieta il gioco d’azzardo finché durerà l’emergenza #… - antonio_bordin : RT @mentecritica: Della app Immuni si sono perse le tracce, il prezzo massimo di 50 centesimi per le mascherine è risultato inapplicabile p… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza covid Emergenza Covid-19 e Fase 2: in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 aprile 2020 Lavori Pubblici Coronavirus, Inps: "Ai lavoratori autonomi quasi il 70% dei bonus 600 euro"

Uno studio dell'istituto previdenziale illustra come la prestazione è stata distribuita tra autonomi, stagionali dell'agricoltura e lavoratori dello spettacolo ...

L’emergenza covid-19 nella quotidianità di una persona cieca

Come vive una persona cieca il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus? Ce lo siamo fatti raccontare da Consuelo Battistelli ...

Uno studio dell'istituto previdenziale illustra come la prestazione è stata distribuita tra autonomi, stagionali dell'agricoltura e lavoratori dello spettacolo ...Come vive una persona cieca il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus? Ce lo siamo fatti raccontare da Consuelo Battistelli ...