Emergenza Covid-19, azienda barese regala ai propri dipendenti vacanze in Puglia “Bisogna pensare alla nostra regione. Ora alziamoci e pensiamo al futuro” (Di martedì 28 aprile 2020) Una decisione presa in pochissimo tempo quella dei dirigenti di una nota azienda barese. I dirigenti della Biosalus, azienda che commercia purificatori d’aria e d’acqua ha raggiunto un accordo con Assohotel Puglia Confesercenti secondo il quale regalerà vacanze in Puglia ai propri dipendenti. Francesco De Carlo , dirigente dell’Assohotel Puglia, ha così commentato la decisione della Biosalus: “Auspichiamo che altre aziende seguano l’esempio di Biosalus perché darebbe un impulso alla ripresa del comparto dell’hotellerie pugliese e italiana”. Mauro Messina, dirigente della Biosalus ha così voluto illustrare l’iniziativa: “Partiremo dalla Puglia, la mia terra, ma contiamo di toccare almeno altre tre località italiane, da nord a sud. Sono tante le imprese, ognuna nelle proprie ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - Lopalco responsabile task force Puglia “Convivere con il virus significa accettare casi di infezione e accettare che le persone debbano andare in ospedale per essere curate”

L'emergenza Covid-19 e la questione delle fake news

Emergenza Covid-19 - Renzi contro Conte “L’ultimo dpcm è uno scandalo costituzionale - ci sarà una carneficina di posti di lavoro” (Di martedì 28 aprile 2020) Una decisione presa in pochissimo tempo quella dei dirigenti di una nota. I dirigenti della Biosalus,che commercia purificatori d’aria e d’acqua ha raggiunto un accordo con AssohotelConfesercenti secondo il quale regaleràinai. Francesco De Carlo , dirigente dell’Assohotel, ha così commentato la decisione della Biosalus: “Auspichiamo che altre aziende seguano l’esempio di Biosalus perché darebbe un impulso alla ripresa del comparto dell’hotellerie pugliese e italiana”. Mauro Messina, dirigente della Biosalus ha così voluto illustrare l’iniziativa: “Partiremo dalla, la mia terra, ma contiamo di toccare almeno altre tre località italiane, da nord a sud. Sono tante le imprese, ognuna nellee ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - giorgio_gori : Riguardo a #Bergamo ho deciso di mantenere in vigore l’ordinanza che vieta il gioco d’azzardo finché durerà l’emerg… - reportrai3 : Alle 21.20 @RaiTre #Report torna sull'emergenza in #Piemonte. La Regione vuole portare la trasmissione in Tribunale… - LatetrainBlog : Secondo un sondaggio de Il Fatto Quotidiano l'81% degli italiani condivide le scelte di Conte sull'emergenza Covid-… - Paolorm2012Roma : RT @Paolorm2012Roma: Emergenza Covid-19 e Codice dei contratti: proposte di emendamento ed acquisti Sottosoglia -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Kaspersky, l'emergenza Covid-19 impone meno privacy Il Sole 24 ORE Conte visita la Lombardia: prima Milano e Bergamo, poi Brescia, Codogno e Lodi

MILANO – Per la prima volta dallo scoppio dell’emergenza coronavirus, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, visita la Lombardia: prima tappa la Prefettura a Milano, dove si è recato ...

Emergenza covid-19, più di 2000 controlli: riscontrate 110 violazioni

NAPOLI - Controllate nel weekend complessivamente, sia su strada che presso i terminal portuali, 2064 persone riscontrando 110 violazioni, anche penali, dalla Guardia di Finanza. Tra i casi più signif ...

MILANO – Per la prima volta dallo scoppio dell’emergenza coronavirus, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, visita la Lombardia: prima tappa la Prefettura a Milano, dove si è recato ...NAPOLI - Controllate nel weekend complessivamente, sia su strada che presso i terminal portuali, 2064 persone riscontrando 110 violazioni, anche penali, dalla Guardia di Finanza. Tra i casi più signif ...