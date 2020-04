Emergenza Coronavirus: le ipotesi qualora la Serie A non ripartisse (Di martedì 28 aprile 2020) La Serie A aspetta di potersi tornare ad allenare, il 18 maggio. Incerta ancora la data della ripresa della Serie A La ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra è fissata per il 18 maggio, con uno slittamento anche della possibile ripresa della Serie A, dopo l’Emergenza Coronavirus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un ultimatum per la comunicazione della data di ripresa: il 25 maggio. qualora non ci fossero le condizioni per ricominciare il campionato, sono due le ipotesi al vaglio, entrambe però non prevedono l’assegnazione dello Scudetto. La prima ipotesi prevede un congelamento della classifica, con la prossima Serie A a 22 squadre; la seconda invece (sempre con una classifica congelata) contemplerebbe due retrocessioni in Serie B e due promozioni in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 I due volti del Coronavirus nel Lazio : record di guariti ma emergenza nelle RSA - ecco i Comuni più colpiti

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Il timore del contagio, le misure di isolamento, tanto ...

Dal Regno Unito un nuovo, spaventoso, allarme legato all'emergenza coronavirus. L'Nhs, il sistema sanitario nazionale, ha infatti lanciato un'allarme per l'aumento di bambini ricoverati in terapia ...

