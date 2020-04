Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di martedì 28 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 27 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 28 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.205, con un decremento di 608 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 382 e portano il totale a 27.359. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Rocio Munoz Morales e Raoul Bova volontari della Croce Rossa per l’emergenza Coronavirus

Coronavirus - un altro mafioso ai domiciliari : "Indubbio il suo spessore criminale ma per l'emergenza non può essere curato in carcere"

Baltea Costruzioni Srl, che vanta una lunga esperienza nel settore del rischio biologico amianto, in questo periodo di emergenza da covid-19 è in grado di offrire una sanificazione degli ambienti di v ...

Coronavirus: la situazione dei contagi in Sicilia

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 28 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana ...

