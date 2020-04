Elisabetta Canalis | il workout bollente che infiamma i fan – VIDEO

Leggi su chenews

(Di martedì 28 aprile 2020) Nuovodipostato da. L’allenamentoi fan, che impazziscono per la sensualità della showgirl Getty ImagesCome molti vip e non solo,sta trascorrendo questa quarantena dedicando molto del suo tempo anche all’allenamento. Il segreto per avere un fisico meraviglioso come il suo è proprio unintenso. La showgirl pubblica spessoin cui mostra tutti i suoi allenamenti, un modo per rendere partecipi i follower e per invitarli ad allenarsi con costanza. I suoi consigli sono preziosi e possono essere utili per tutti quelli che desiderano mantenersi in forma in casa, soprattutto in questo periodo di isolamento a cui ognuno di noi è sottoposto, per contenere il diffondersi del coronavirus. L’ultimodiha mandato veramente in visibilio i fan. Un ...