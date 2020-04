Eliana Michelazzo si candida per la nuova edizione del Grande Fratello (Di martedì 28 aprile 2020) Eliana Michelazzo si è raccontata durante la puntata “Instagram” di Whiteissimo, programma di White Radio condotto da Lorenzo Amatulli. La Michelazzo ha ricordato i tempi in cui era la corteggiatrice di Federico Mastrostefano: “Una mia amica mi ha fatto una richiesta via mail e mi hanno chiamata. Ho fatto il provino e sono scesa per gioco e ho fatto subito l’esterna e alla seconda esterna mi sono subito baciata” “ero la prediletta del pubblico ma sentivo che lui non mi avrebbe scelta.” “il programma mi è servito perché ti fortifica e ti permette di tirare fuori il tuo carattere. Lo speaker chiede alla Michelazzo se ha letto le dichiarazioni di Mastrastefano a in merito al PratiGate: “Si stupidaggini. Il signorino si sarebbe preso un bel no. Non gli avrei mai detto di sì dopo essere stata presa in giro ... Leggi su people24.myblog Uomini e Donne - Eliana Michelazzo torna a parlare di Federico Mastrostefano : ‘Se mi avesse scelto…

Eliana Michelazzo : "Al GF Vip potrei riscattarmi e trovare i fratelli che non ho mai visto

Eliana Michelazzo - nuovo look e nuova vita per una delle protagoniste del ‘Caltagirone gate’ (Di martedì 28 aprile 2020)si è raccontata durante la puntata “Instagram” di Whiteissimo, programma di White Radio condotto da Lorenzo Amatulli. Laha ricordato i tempi in cui era la corteggiatrice di Federico Mastrostefano: “Una mia amica mi ha fatto una richiesta via mail e mi hanno chiamata. Ho fatto il provino e sono scesa per gioco e ho fatto subito l’esterna e alla seconda esterna mi sono subito baciata” “ero la prediletta del pubblico ma sentivo che lui non mi avrebbe scelta.” “il programma mi è servito perché ti fortifica e ti permette di tirare fuori il tuo carattere. Lo speaker chiede allase ha letto le dichiarazioni di Mastrastefano a in merito al PratiGate: “Si stupidaggini. Il signorino si sarebbe preso un bel no. Non gli avrei mai detto di sì dopo essere stata presa in giro ...

trash_italiano : MA COSA CI FA ELIANA MICHELAZZO IN UN SERVIZIO DEL TG5 ?????????? - bnotizie : Eliana Michelazzo, Grande Fratello Vip, fratelli, Uomini e Donne - bnotizie : Eliana Michelazzo, che fine ha fatto l`ex agente di Pamela Prati - firetotherain6 : RT @velenoallamela: Eliana Michelazzo troppo avanti ha resistito per dieci anni in una relazione a distanza! - 4ragazzi1D : RT @trash_italiano: MA COSA CI FA ELIANA MICHELAZZO IN UN SERVIZIO DEL TG5 ?????????? -