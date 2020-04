El Salvador, Bukele antivirus dichiara guerra alle maras (Di martedì 28 aprile 2020) Incarcerati, a petto nudo, ammassati e senza mascherine. Sono le immagini uscite dalle carceri del Salvador per iniziativa della stessa presidenza della Repubblica a seguito dell’autorizzazione, da parte del presidente Bukele, all’uso della forza letale contro le “maras”, le bande criminali locali. Lo Stato garantirà la difesa legale ai militari e agenti di polizia. Per le carceri il progetto prevede che le celle siano sigillate e che all’interno siano mescolati membri di gang rivali. NEGLI ULTIMI MESI Bukele rivendicava il … Continua L'articolo El Salvador, Bukele antivirus dichiara guerra alle maras proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 aprile 2020) Incarcerati, a petto nudo, ammassati e senza mascherine. Sono le immagini uscite dcarceri delper iniziativa della stessa presidenza della Repubblica a seguito dell’autorizzazione, da parte del presidente, all’uso della forza letale contro le “”, le bande criminali locali. Lo Stato garantirà la difesa legale ai militari e agenti di polizia. Per le carceri il progetto prevede che le celle siano sigillate e che all’interno siano mescolati membri di gang rivali. NEGLI ULTIMI MESIrivendicava il … Continua L'articolo Elproviene da il manifesto.

